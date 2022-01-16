В парламенте Казахстана не подтвердили и не опровергли сообщения о смерти первого президента Нурсултана Назарбаева

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16 января 2022, 16:29 Источник: Говорит Москва

Нурсултан Назарбаев, фото с сайта Кремля

В России лидер ЛДПР Владимир Жириновский и политолог Евгений Сатановский предполагают, что первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уже нет в живых, и умер он до протестов в республике.

Депутат Мажилиса парламента Казахстана, председатель демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Нурсултан Назарбаев умер.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» казахский парламентарий сказал, что у него нет информации о Назарбаеве. Азат Перуашев выразил мнение, что народ Казахстана справится с ситуацией, в которой оказался. Он сказал, что ни российским друзьям и ни друзьям в кавычках не надо беспокоиться, в республике всё будет хорошо.

Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» высказал мнение, что первый президент Казахстане не мог прятаться во время протестов. Он считает, что Назарбаев давно умер, и его похоронили.

Евгений Сатановский в своём Telegram-канале написал про Назарбаева: «Очень похоже, что он-таки ушёл в мир иной, и всё, что мы наблюдаем в этой постсоветской республике, есть проблема наследования власти с неизбежной борьбой за неё противостоящих друг другу элит».

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