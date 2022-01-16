Жириновский предположил, что не появлявшийся на публике с 28 декабря Назарбаев «давно умер»
16 января 2022, 12:39
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «давно умер». С соответствующим предположением выступил депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский.
Последний раз Назарбаев появлялся на публике 28 декабря, до начала массовых протестов в Казахстане, переросших затем в беспорядки. Согласно версии Жириновского, в настоящий момент экс-президента нет в живых.
«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается», — отметил российский парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда».
Как сообщалось ранее в воскресенье, военный эксперт Юрий Котенок заявил, что Москва вместе с союзниками по ОДКБ спасла Казахстан от анархии и распада.
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