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Военный эксперт Котенок: Россия вместе с союзниками по ОДКБ спасла Казахстан от анархии и распада

, 09:26

Военный эксперт Котенок: Россия вместе с союзниками по ОДКБ спасла Казахстан от анархии и распада
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация вместе с союзниками по ОДКБ спасла Казахстан от анархии и распада. Об этом заявил военный эксперт Юрий Котенок.

В начале текущего года в Казахстане вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки. На этом фоне в страну был отправлен миротворческий контингент ОДКБ.

«В январе Россия с союзниками по ОДКБ впервые применила на деле силовой потенциал альянса и спасла от анархии и распада Казахстан. На самом деле спасла казахов от самоуничтожения», — отметил Котенок на видео, размещенном на его YouTube-канале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский политолог Юрий Романенко высказал точку зрения, согласно которой РФ отработала в Казахстане возможное десантирование своих войск на Украину.

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