Киевский политолог Романенко: Россия отработала в Казахстане возможное десантирование своих войск на Украину

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15 января 2022, 16:54

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация отработала в Казахстане возможное десантирование своих войск на Украину. Соответствующую точку зрения высказал киевский политолог Юрий Романенко.

По мнению процитированного «ПолитНавигатором» эксперта, контингент ОДКБ в будущем может оперативно десантироваться на Украину, подобно тому, как это произошло в Казахстане.

С помощью переброски сил в центральноазиатскую страну Москва продемонстрировала Западу, что контролирует свою сферу влияния, отметил также Романенко.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Россия готовит «вторжение» на украинскую территорию. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее в пятницу, эксперт Александр Жилин спрогнозировал, что Москва может разместить свои вооружения в непризнанных республиках Донбасса в случае появления комплексов НАТО на Украине.

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