Полковник запаса Жилин: Россия может разместить свое оружие в ДНР и ЛНР, если на Украине появятся комплексы НАТО

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15 января 2022, 14:58 Источник: «Украина.ру»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может разместить свое оружие на территории самопровозглашенных республик Донбасса, если на Украине появятся комплексы Североатлантического альянса. Такой прогноз сделал отечественный военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин.

Он счел вероятным сценарий, при котором в случае переброски на Украину комплексов НАТО Москва развернет свои вооружения в ДНР и ЛНР.

«Коль скоро республики стремятся к самостоятельности, имеет смысл признавать их. Тем более, что мы не можем бросить своих граждан, живущих там. Израиль же защищает евреев по всему миру, и мы будем русских в Донбассе защищать», — добавил Жилин.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Богдан Бондаренко высказал точку зрения, согласно которой НАТО «сломается сразу», если заявит об отказе принять Украину.

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