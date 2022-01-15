Политолог Богдан Бондаренко: НАТО «сломается сразу», если заявит, что не примет Украину

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15 января 2022, 14:27

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Североатлантический альянс «сломается сразу», если заявит, что не примет Украину в свой состав. Соответствующую точку зрения в беседе со СМИ озвучил киевский политолог Богдан Бондаренко.

«Что касается того, вступим ли мы в НАТО, то, конечно, никто не ожидал, что скажут, что нас не возьмут в НАТО, но если только так скажут, то тогда весь альянс сломается сразу. Россияне не хотят этого в таком виде, они заведомо понимают, что это нереалистичная история», — отметил Бондаренко.

В среду в Брюсселе состоялись переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Как сообщалось ранее сегодня, портал Military Watch написал, что Москва с помощью размещения своих военных баз на Кубе и в Венесуэле может отомстить западному блоку за его расширение.

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