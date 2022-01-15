Military Watch: Россия может отомстить НАТО за его расширение с помощью размещения военных баз на Кубе и в Венесуэле

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15 января 2022, 13:56 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может отомстить Североатлантическому альянсу за его расширение с помощью размещения своих военных баз на территории Кубы и Венесуэлы. На это указывается в публикации, появившейся в зарубежном интернет-сегменте.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности обустройства военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

Портал Military Watch пишет, что посредством размещения баз в названых странах Москва может отомстить НАТО за его расширение.

«Российское присутствие на Кубе окажет большее давление на Соединенные Штаты, поскольку откроет возможность быстрой доставки ядерного оружия на кубинскую территорию. Это серьезная угроза для материковой части Америки», — отмечает Military Watch.

В процитированном материале допускается, что Россия использует и другие средства давления на западный блок. В числе них сайт назвал усиление поддержки противников США — Ирана и Северной Кореи.

Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Владимир Орлов указал, что авиация НАТО вряд ли атакует Крым, которому альянс присвоил секретный статус A2AD.

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