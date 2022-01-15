Военный эксперт Владимир Орлов: авиация НАТО вряд ли атакует Крым, которому альянс присвоил секретный статус A2AD

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15 января 2022, 11:27 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель НАТО, David Tanecek / globallookpress.com

Авиация НАТО вряд ли атакует Крымский полуостров, которому Североатлантический альянс присвоил секретный статус A2AD. Об этом в разговоре со СМИ заявил военный эксперт Владимир Орлов.

Специалист прокомментировал для журналистов размещенную в сети информацию, согласно которой некоторое время назад группа истребителей и бомбардировщиков западного блока неожиданно появилась около побережья Крыма. По словам Орлова, самолеты НАТО проводят разведку рядом с российским полуостровом регулярно.

«Может ли Крым быть атакован авиацией противника? Скорее всего, нет. Потому что надо понимать, что современные средства противовоздушной обороны позволят нашей стране в случае агрессии сбить любые воздушные судна. Не зря ведь этому району даже сами натовцы присвоили секретный статус A2AD», — отметил аналитик.

Владимир Орлов пояснил, что «A2AD — так называемый район воспрещения и запрещения».

«Это концепция, которая определяет обороноспособность определенных территорий, районов, агломераций и всего остального. И в соответствии с этим считается, что Крым наиболее укреплен с военной точки зрения и не может быть атакован обычными средствами вооружений», — указал эксперт.

Как сообщалось ранее в субботу, полковник запаса Александр Жилин заявил, что Грузия представляет военную угрозу для России «своими аэродромами подскока для американцев».

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