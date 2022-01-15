Полковник запаса Александр Жилин: Грузия представляет военную угрозу для России «своими аэродромами подскока для американцев»

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15 января 2022, 08:23 Источник: «Украина.ру»

Американский истребитель, Mc1 Tyler Fraser/Planetpix / globallookpress.com

Грузия представляет военную угрозу для Российской Федерации «своими аэродромами подскока для американцев». На это в разговоре с интернет-СМИ указал эксперт, полковник запаса Александр Жилин.

«Грузия представляет военную угрозу своими аэродромами подскока для американцев. Там все отработано для того, что если в регионе что-то заполыхает, то американские ВВС будут работать через Грузию, пользоваться ее аэродромами подскока, заправляться и пополнять боеприпасы», — отметил Жилин.

По его словам, грузинская территория «превращена в плацдарм, который США и НАТО могут использовать в любой момент по свистку».

Как сообщалось ранее, политолог Ростислав Ищенко высказал точку зрения о том, что власти Украины от вооруженного столкновения с Россией удерживает только «дикий страх».

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