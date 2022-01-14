Политолог Ищенко: власти Украины от начала войны с Россией удерживает только «дикий страх»

Украинские власти от начала военного конфликта с Российской Федерацией удерживает только «дикий страх». Соответствующую точку зрения в разговоре с интернет-СМИ озвучил политолог Ростислав Ищенко.
По его мнению, вторжение РФ на территорию соседней страны, в подготовке которого Москву обвиняют на Западе, «может состояться».
«Можно заставить Россию вторгнуться на Украину. Да, России это не надо. Но если вы хотите воевать, вы обязательно добьетесь войны», — отметил Ищенко.
Как заявил эксперт, «сейчас украинских политических деятелей от начала войны с Россией удерживает только дикий страх».
«Они понимают, что их никто не поддержит. Они понимают, что эта война очень быстро закончится совсем не так, как они предполагают», — сказал аналитик.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Дмитрий Абзалов сделал прогноз, согласно которому в случае вооруженного столкновения Москвы и Киева Белоруссия станет плацдармом для боевых действий РФ против Украины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости