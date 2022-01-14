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Политолог Ищенко: власти Украины от начала войны с Россией удерживает только «дикий страх»

, 16:11 Источник: «Украина.ру»

Политолог Ищенко: власти Украины от начала войны с Россией удерживает только «дикий страх»
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Украинские власти от начала военного конфликта с Российской Федерацией удерживает только «дикий страх». Соответствующую точку зрения в разговоре с интернет-СМИ озвучил политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, вторжение РФ на территорию соседней страны, в подготовке которого Москву обвиняют на Западе, «может состояться».

«Можно заставить Россию вторгнуться на Украину. Да, России это не надо. Но если вы хотите воевать, вы обязательно добьетесь войны», — отметил Ищенко.

Как заявил эксперт, «сейчас украинских политических деятелей от начала войны с Россией удерживает только дикий страх».

«Они понимают, что их никто не поддержит. Они понимают, что эта война очень быстро закончится совсем не так, как они предполагают», — сказал аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Дмитрий Абзалов сделал прогноз, согласно которому в случае вооруженного столкновения Москвы и Киева Белоруссия станет плацдармом для боевых действий РФ против Украины.

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