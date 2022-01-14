Политолог Абзалов: в случае войны Москвы и Киева Белоруссия станет плацдармом для боевых действий России против Украины

В случае войны между Москвой и Киевом Белоруссия станет плацдармом для боевых действий Российской Федерации против Украины. Соответствующий прогноз в беседе с интернет-СМИ высказал некоторое время назад отечественный политолог Дмитрий Абзалов.
«Если конфликт в Донбассе перерастет в активные боевые действия, Белоруссия будет просто стоять и смотреть. Если же конфликт перерастет в войну между Россией и Украиной, Белоруссия станет плацдармом, с которого будут осуществляться боевые действия на территории Украины», — отметил аналитик.
Как сообщалось ранее в пятницу, киевский эксперт Олег Жданов предрек, что РФ будет «вытирать ноги» о Соединенные Штаты, если они «проиграют Украину».
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