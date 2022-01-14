Полковник ВСУ Жданов: Россия будет «вытирать ноги» о США, если они «проиграют Украину»
14 января 2022, 12:43
Российская Федерация будет «вытирать ноги» о Соединенные Штаты, если они «проиграют Украину». Соответствующую точку зрения на страницах интернет-СМИ высказал некоторое время назад военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.
По словам процитированного РИА Новости аналитика, США «не могут уступить Украину России и проиграть ее». Как полагает Жданов, «если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем». В этом случае Москва будет «вытирать ноги» о Вашингтон, отметил полковник ВСУ.
Ранее в пятницу сообщалось, что Олег Жданов предрек армии РФ «сумасшедшие потери», если страна «захватит еще какой-то кусок украинской территории».
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