Полковник ВСУ Олег Жданов предрек армии РФ «сумасшедшие потери», если Москва «захватит еще какой-то кусок украинской территории»

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14 января 2022, 08:32

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Армию Российской Федерации ждут «сумасшедшие потери», если страна «захватит еще какой-то кусок украинской территории». Такой прогноз высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

По его мнению, если Москва «захватит еще какой-то кусок украинской территории», российские войска неизбежно понесут «сумасшедшие потери». Жданов полагает, что «это вызовет не только внутренний социальный взрыв в РФ, но и станет позором на весь мир».

Официальный Киев обвиняет Москву в «оккупации» Крыма и развязывании вооруженного конфликта в Донбассе. Согласно позиции России, она не является участницей противостояния в регионе, а Крым вошел в состав страны в соответствии с международными правовыми нормами.

Как сообщалось ранее, китайский сайт Baijiahao написал, что Соединенные Штаты могут предложить РФ отказаться от военного союза с Пекином в обмен на невступление Украины в Североатлантический альянс.

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