Baijiahao: США могут предложить России отказаться от военного союза с Китаем в обмен на невступление Украины в НАТО

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13 января 2022, 10:40 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг США на фоне Капитолия, Al Drago - Pool via CNP / globallookpress.com

Вашингтон может предложить Российской Федерации отказаться от военного союза с КНР в обмен на невступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

«США могут предложить России заключить сделку по Украине», — пишет портал Baijiahao.

Сайт счел реальным сценарий, при котором американские власти решат дать Москве гарантии того, что Киев не будет принят в НАТО, в обмен на отказ РФ вступать в военный союз с Пекином.

«Если Россия и Китай создадут союз, то даже Соединенные Штаты не смогут ему противостоять», — отмечается в процитированном материале.

Ранее в четверг сообщалось, что британское издание Daily Express назвало поддержку Пекином действий ОДКБ в Казахстане «клятвой верности России» и «ужасающим предупреждением» для мира.

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