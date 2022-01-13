Baijiahao: США могут предложить России отказаться от военного союза с Китаем в обмен на невступление Украины в НАТО

Вашингтон может предложить Российской Федерации отказаться от военного союза с КНР в обмен на невступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
«США могут предложить России заключить сделку по Украине», — пишет портал Baijiahao.
Сайт счел реальным сценарий, при котором американские власти решат дать Москве гарантии того, что Киев не будет принят в НАТО, в обмен на отказ РФ вступать в военный союз с Пекином.
«Если Россия и Китай создадут союз, то даже Соединенные Штаты не смогут ему противостоять», — отмечается в процитированном материале.
Ранее в четверг сообщалось, что британское издание Daily Express назвало поддержку Пекином действий ОДКБ в Казахстане «клятвой верности России» и «ужасающим предупреждением» для мира.
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