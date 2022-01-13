Daily Express назвал поддержку Китаем действий ОДКБ в Казахстане «клятвой верности России» и «ужасающим предупреждением» для мира

На страницах британских СМИ появилась публикация, в которой поддержка Китаем действий ОДКБ в Казахстане названа «клятвой верности России» и «ужасающим предупреждением» для мира.
Некоторое время назад глава МИД КНР Ван И в телефонной беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым поддержал действия ОДКБ, которая отправила свой контингент в Казахстан на фоне беспорядков в этой стране.
«Мир затаил дыхание, когда Китай поклялся в верности России в ужасающем предупреждении», — прокомментировал высказывание Ван И таблоид Daily Express.
Британское издание отмечает, что слова китайского министра прозвучали пугающе, поскольку в настоящий момент отношения между Москвой и Западом переживают резкий спад.
Ранее в четверг сообщалось, что военный эксперт Виктор Баранец сделал прогноз, согласно которому Россия нацелит свои ракеты на стратегические объекты Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО.
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