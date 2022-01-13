Daily Express назвал поддержку Китаем действий ОДКБ в Казахстане «клятвой верности России» и «ужасающим предупреждением» для мира

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13 января 2022, 09:42 Источник: «ПолитРоссия»

Глава МИД РФ Сергей Лавров со своим китайским коллегой Ван И, MFA Russia / globallookpress.com

На страницах британских СМИ появилась публикация, в которой поддержка Китаем действий ОДКБ в Казахстане названа «клятвой верности России» и «ужасающим предупреждением» для мира.

Некоторое время назад глава МИД КНР Ван И в телефонной беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым поддержал действия ОДКБ, которая отправила свой контингент в Казахстан на фоне беспорядков в этой стране.

«Мир затаил дыхание, когда Китай поклялся в верности России в ужасающем предупреждении», — прокомментировал высказывание Ван И таблоид Daily Express.

Британское издание отмечает, что слова китайского министра прозвучали пугающе, поскольку в настоящий момент отношения между Москвой и Западом переживают резкий спад.

Ранее в четверг сообщалось, что военный эксперт Виктор Баранец сделал прогноз, согласно которому Россия нацелит свои ракеты на стратегические объекты Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО.

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