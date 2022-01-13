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Отставной полковник Баранец: Россия нацелит ракеты на стратегические объекты Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО

, 08:24 Источник: «ПолитРоссия»

Отставной полковник Баранец: Россия нацелит ракеты на стратегические объекты Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО
Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация нацелит свои ракеты на стратегические объекты Финляндии и Швеции, если они вступят в Североатлантический альянс. Соответствующий прогноз в беседе с интернет-СМИ сделал отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Некоторое время назад заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос об их членстве в НАТО, если эти страны продемонстрируют подобное стремление.

По словам Баранца, в случае присоединения Хельсинки и Стокгольма к блоку Россия усилит состав своей армейской группировки на северо-западном направлении.

«Конечно, ракеты туда подтащим — возьмем на прицел важнейшие стратегические объекты этих стран, чтобы в случае реальной военной опасности на их месте остался только горячий щебень», — добавил отставной полковник.

Как сообщалось ранее в четверг, китайский портал Sohu предсказал, что завершение разработки и развертывание российских гиперзвуковых ракет «Циркон» станет «настоящим кошмаром для США».

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