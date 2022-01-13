Sohu: завершение разработки и развертывание российских гиперзвуковых «Цирконов» станет «настоящим кошмаром для США»

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13 января 2022, 08:00 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Окончание разработки и развертывание российских гиперзвуковых ракет «Циркон» станет «настоящим кошмаром для США». Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте.

«Завершение разработки и развертывание ракет “Циркон” станет настоящим кошмаром для США», — пишет портал Sohu.

Сайт отмечает, что снаряды, серийные поставки которых на флот РФ должны начаться в текущем году, в состоянии развивать скорость до 9 единиц Маха и имеют дальность поражения свыше одной тысячи километров. Подобные характеристики превращают «Цирконы» в фактически идеальное оружие для борьбы с американскими авианосцами, указывается в процитированной публикации.

Sohu обращает внимание на то, что наибольшую опасность для кораблей Соединенных Штатов будут представлять «Цирконы» на российских атомных субмаринах. Такие подлодки сложно отследить, их неожиданное появление перед американской авианосной группой не оставит ей шансов на успех, предрекает китайский ресурс.

Как сообщалось ранее, сайт Sohu написал, что «Россия в гневе отправила 70 кораблей в море» после перехвата ее самолета истребителем НАТО над Балтийским морем в мае 2021-го.

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