Sohu: «Россия в гневе отправила 70 кораблей в море» после перехвата ее самолета истребителем НАТО над Балтикой в мае 2021-го

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12 января 2022, 17:00 Источник: «ПолитРоссия»

Российские корабли, Server Amzayev / globallookpress.com

«Россия в гневе отправила 70 кораблей в море» в ответ на перехват ее самолета истребителем Североатлантического альянса в небе над Балтикой. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что в мае 2021 года истребитель НАТО перехватил в воздушном пространстве над Балтийским морем военно-транспортный самолет РФ. Принадлежащий Италии F-35 приблизился к оппоненту на расстояние, которое не превышало пары десятков метров. Сайт отмечает, что опасный маневр истребителя мог привести к столкновению двух машин.

«Россия в гневе отправила 70 кораблей в море, ответив на провокацию НАТО», — указывает Sohu.

В процитированном материале обращается внимание на то, что суда вышли со своих баз фактически одновременно. Констатируется, что подобной активности флот Москвы не демонстрировал с момента завершения холодной войны.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Алексей Леонков озвучил прогноз, согласно которому РФ нанесет Соединенным Штатам «колоссальный ущерб» в случае обмена ядерными ударами.

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