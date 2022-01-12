Военный аналитик Леонков: Россия нанесет США «колоссальный ущерб» в случае обмена ударами ядерным оружием
12 января 2022, 07:58
Российская Федерация нанесет Соединенным Штатам «колоссальный ущерб», если между странами произойдет обмен ударами ядерным оружием. Соответствующий прогноз высказал отечественный военный аналитик Алексей Леонков.
Эксперт выразил уверенность в том, что с тем количеством ракет, которые способны запустить американские силы, «мы справимся».
«Понятное дело, что наши баллистические ракеты, которые сейчас используют технологию управляемого гиперзвука, остановить никто не сможет. Поэтому при обмене ядерными ударами колоссальный ущерб будет на другой стороне», — предрек Леонков, выступая в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».
Ранее сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил точку зрения, согласно которой истребители F-35 не в состоянии решить судьбу возможной войны Вашингтона с Москвой.
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