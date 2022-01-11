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Бывший разведчик Кедми: истребители F-35 не способны решить судьбу возможной войны США с Россией

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Бывший разведчик Кедми: истребители F-35 не способны решить судьбу возможной войны США с Россией
Истребитель F-35, marine_corps / globallookpress.com

Истребители пятого поколения F-35 не способны решить судьбу возможного военного конфликта Соединенных Штатов с Российской Федерацией. Такую точку зрения озвучил бывший израильский разведчик Яков Кедми.

Он подверг критике публикацию американского издания The National Interest, в которой говорится, что F-35 могут быть использованы для массированного налета на РФ.

«Это не самолет, который решит судьбу будущей войны или какой-то атаки. У него есть свои плюсы и минусы, но это не самолет для стратегических атак. Он предназначен для подавления систем ПВО, для стратегических задач у него ничего нет», — заявил Кедми, выступая в эфире YouTube-канала ITON-TV.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший сенатор Франц Клинцевич высказал мнение о том, что США начали готовиться к вероятному массированному ракетному удару по России.

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