Экс-сенатор Клинцевич: США начали готовиться к возможной массированной ракетной атаке по России

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2022, 11:44 Источник: «ПолитРоссия»

Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты начали готовиться к возможной массированной ракетной атаке по России. Соответствующую точку зрения в разговоре с интернет-СМИ озвучил Франц Клинцевич, бывший член Совета Федерации.

Экс-сенатор заявил, что США способны подготовить к запуску на Дальнем Востоке до восьми тысяч высокоточных снарядов, «которые могут охватить достаточно длительное расстояние и взять на прицел важные военные и государственные объекты России». По словам Клинцевича, «американцы говорят, что, ударив только 4 500 боеприпасами, они смогут вывести наши системы управления, экономику и военную организацию из строя, сделать их недееспособными».

«Сейчас они перестали об этом говорить, но начали к этому готовиться», — отметил собеседник журналистов.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский политолог Руслан Бортник допустил вероятность размещения на территории Венесуэлы российских гиперзвуковых ракет, нацеленных на США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости