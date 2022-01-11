Политолог Бортник допустил возможность размещения в Венесуэле российских гиперзвуковых ракет, нацеленных на США
11 января 2022, 11:12
Украинский политолог Руслан Бортник допустил вероятность размещения на территории Венесуэлы российских гиперзвуковых ракет, нацеленных на Соединенные Штаты. Такой прогноз эксперт сделал в разговоре со СМИ.
«Время у нас очень сжалось. Думаю, что до конца января переговоры между Россией и США закончатся, потом будет какой-то новый виток», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Бортник.
Он указал, что возможна очередная эскалация напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона, в ходе которой РФ разместит в Венесуэле свои гиперзвуковые ракеты, нацеленные на Штаты.
Как сообщалось ранее сегодня, издание NetEase написало, что американские власти могут «передать» Украину России в обмен на ее отказ сближаться с Китаем.
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