Политолог Бортник допустил возможность размещения в Венесуэле российских гиперзвуковых ракет, нацеленных на США

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11 января 2022, 11:12

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Украинский политолог Руслан Бортник допустил вероятность размещения на территории Венесуэлы российских гиперзвуковых ракет, нацеленных на Соединенные Штаты. Такой прогноз эксперт сделал в разговоре со СМИ.

«Время у нас очень сжалось. Думаю, что до конца января переговоры между Россией и США закончатся, потом будет какой-то новый виток», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Бортник.

Он указал, что возможна очередная эскалация напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона, в ходе которой РФ разместит в Венесуэле свои гиперзвуковые ракеты, нацеленные на Штаты.

Как сообщалось ранее сегодня, издание NetEase написало, что американские власти могут «передать» Украину России в обмен на ее отказ сближаться с Китаем.

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