Аргументы Недели В мире 13+

NetEase: США могут «передать» Украину России в обмен на отказ Москвы сближаться с Китаем

, 09:39 Источник: «ПолитРоссия»

NetEase: США могут «передать» Украину России в обмен на отказ Москвы сближаться с Китаем
Флаги Украины и США, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут «передать» Украину Российской Федерации в обмен на ее отказ сближаться с КНР. Реализация такого сценария допускается в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

Вашингтон очень хочет помешать дальнейшему развитию отношений между Москвой и Пекином, пишет NetEase. При этом сама РФ готова пойти на многое, чтобы не допустить вступления соседней Украины в НАТО. Издание отмечает, что в данной ситуации американская сторона способна предложить своеобразную сделку.

«Украину могут передать России в обмен на отказ Москвы сближаться с Пекином», — указывает NetEase.

Как сообщалось ранее сегодня, сайт Sohu написал, что российские дипломаты «поставили в тупик» США, проведя переговоры в Женеве с позиции силы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Экономика

Экономист Руслан Гринберг прокомментировал возможное введение в России продуктовых карточек

Экономист Руслан Гринберг прокомментировал возможное введение в России продуктовых карточек

Ничего плохого в том, если в России введут продуктовые карточки, нет. Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг прокомментировал возможное введение в России продуктовых карточек.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

В мире

В мире

Политика