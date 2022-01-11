Соединенные Штаты могут «передать» Украину Российской Федерации в обмен на ее отказ сближаться с КНР. Реализация такого сценария допускается в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.
Вашингтон очень хочет помешать дальнейшему развитию отношений между Москвой и Пекином, пишет NetEase. При этом сама РФ готова пойти на многое, чтобы не допустить вступления соседней Украины в НАТО. Издание отмечает, что в данной ситуации американская сторона способна предложить своеобразную сделку.
«Украину могут передать России в обмен на отказ Москвы сближаться с Пекином», — указывает NetEase.
Как сообщалось ранее сегодня, сайт Sohu написал, что российские дипломаты «поставили в тупик» США, проведя переговоры в Женеве с позиции силы.
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