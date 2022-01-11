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Sohu: российские дипломаты «поставили в тупик» США, проведя переговоры в Женеве с позиции силы

, 09:14 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: российские дипломаты «поставили в тупик» США, проведя переговоры в Женеве с позиции силы
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российские дипломаты «поставили в тупик» Соединенные Штаты, проведя переговоры в Женеве с позиции силы. На это указывается в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Накануне в швейцарской Женеве состоялись российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Портал Sohu пишет, что в ходе встречи представители официальной Москвы обозначили для своих собеседников условия РФ и объяснили, чем реально грозит нарушение ее «красных линий». Российские дипломаты провели переговоры с позиции силы, чем «поставили в тупик» США, отмечает китайский сайт.

«Мир увидел запутанные Соединенные Штаты», — указывает Sohu.

Как сообщалось ранее, издание The National Interest допустило, что американские истребители F-35 могут атаковать силы РФ в случае ее военного столкновения с Украиной.

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