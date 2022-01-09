National Interest: США могут атаковать силы России истребителями F-35 в случае ее военного столкновения с Украиной

Соединенные Штаты могут атаковать российские силы своими истребителями F-35, если произойдет военное столкновение Москвы с Украиной. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
Издание The National Interest (NI) сочло реальным сценарий, при котором Вашингтон применит самолеты F-35 против сил РФ в случае ее вооруженного конфликта с Киевом.
«F-35 способен маневрировать достаточно близко к земле, чтобы стрелять из своей 25-миллиметровой пушки по российским танкам, бронетехнике или движущимся войскам», — пишет NI.
При этом в процитированном материале указывается, что проблемой для американских боевых машин могут стать системы противовоздушной обороны РФ. Издание отмечает, что Россия в состоянии развернуть комплексы ПВО малой дальности, которые достаточно эффективны против быстрых истребителей на больших высотах.
Ранее в воскресенье сообщалось, что депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил о способности РФ затопить всю территорию США в течение нескольких часов с помощью электромагнитного оружия.
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