Жириновский заявил о способности России затопить всю территорию США за несколько часов с помощью электромагнитного оружия

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9 января 2022, 15:28

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, State Duma Russia / globallookpress.com

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил о способности России затопить всю территорию Соединенных Штатов за несколько часов с помощью электромагнитного оружия. По данному вопросу парламентарий высказался некоторое время назад в эфире YouTube-канала LABELSMART.

По словам Жириновского, посредством применения отечественного электромагнитного оружия можно «чуть-чуть повернуть» земную ось.

«И вся Америка уйдет в океан», — отметил политик.

Он указал, что для полного затопления США достаточно нескольких часов.

Как сообщалось ранее в воскресенье, сайт Antiwar написал, что появление ядерного подводного беспилотника «Посейдон» вблизи американских вод могло бы заставить НАТО принять условия Москвы по безопасности.

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