Жириновский заявил о способности России затопить всю территорию США за несколько часов с помощью электромагнитного оружия
9 января 2022, 15:28
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил о способности России затопить всю территорию Соединенных Штатов за несколько часов с помощью электромагнитного оружия. По данному вопросу парламентарий высказался некоторое время назад в эфире YouTube-канала LABELSMART.
По словам Жириновского, посредством применения отечественного электромагнитного оружия можно «чуть-чуть повернуть» земную ось.
«И вся Америка уйдет в океан», — отметил политик.
Он указал, что для полного затопления США достаточно нескольких часов.
Как сообщалось ранее в воскресенье, сайт Antiwar написал, что появление ядерного подводного беспилотника «Посейдон» вблизи американских вод могло бы заставить НАТО принять условия Москвы по безопасности.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.