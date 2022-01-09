Портал Antiwar: появление ядерного «Посейдона» вблизи вод США могло бы заставить НАТО принять условия России по безопасности

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9 января 2022, 09:50 Источник: «ПолитРоссия»

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Появление ядерного подводного беспилотника «Посейдон» вблизи территориальных вод Соединенных Штатов могло бы заставить Североатлантический альянс принять условия России по безопасности. На это указывается в материале, размещенном в зарубежном интернет-сегменте.

В прошлом месяце МИД РФ обнародовал проекты соглашений с США и НАТО. В данных документах Москва, в частности, предложила Западу отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.

Сайт Antiwar пишет, что Вашингтон не уступит требованиям России, если она будет демонстрировать лишь стремление к диалогу. Портал отмечает, что стране следует показать свою силу.

В процитированной публикации допускается, что заставить НАТО принять условия Москвы по безопасности могло бы появление вблизи американских вод ядерного «Посейдона». Считается, что данный аппарат представляет значительную потенциальную угрозу для США.

Ранее сегодня сообщалось, что ресурс Strategic Culture высказал версию, согласно которой вспыхнувшие в Казахстане беспорядки могли стать попыткой Вашингтона подорвать решимость России бросить вызов НАТО.

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