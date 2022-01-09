Strategic Culture: беспорядки в Казахстане могли стать попыткой США подорвать решимость России бросить вызов НАТО

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9 января 2022, 09:20 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Беспорядки в Казахстане могли стать попыткой Соединенных Штатов подорвать решимость Российской Федерации бросить вызов Североатлантическому альянсу. Соответствующая версия высказана в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.

«Скорость, с которой протесты распространились по огромной центральноазиатской стране и переросли в агрессию и насилие, указывает на четкую организацию процесса. Эти события имеют поразительное сходство со спонсируемыми США операциями по смене режима, которые проводились в других странах, — на Украине, в Сирии, в Белоруссии», — пишет сайт Strategic Culture.

Согласно предположению портала, «хаос в Казахстане» был организован Вашингтоном для того, чтобы пошатнуть международный авторитет Москвы в преддверии переговоров по безопасности с США и их партнерами по НАТО, которые состоятся на следующей неделе.

«Беспорядки, которые внезапно вспыхнули в Казахстане, выглядят как попытка подорвать решимость России бросить вызов западному блоку», — указывается в процитированном материале.

Ранее в воскресенье сообщалось, что британское издание Daily Mail прокомментировало ответ МИД РФ на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена об отправке контингента ОДКБ на территорию Казахстана.

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