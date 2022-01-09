Daily Mail об ответе МИД РФ на слова госсекретаря США: «Россия яростно отреагировала на удар Блинкена по ее войскам в Казахстане»

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9 января 2022, 07:58 Источник: «ПолитРоссия»

Госсекретарь США Энтони Блинкен, Christine Olsson/Tt / globallookpress.com

Российская Федерация «яростно отреагировала на удар» Энтони Блинкена по ее войскам, переброшенным на территорию Казахстана в связи с разгоревшимися там беспорядками. Так в материале, размещенном на страницах британских СМИ, охарактеризован ответ МИД РФ на недавнее заявление госсекретаря Соединенных Штатов.

«Один из уроков новейшей истории: стоит русским оказаться у вас дома, порой бывает очень трудно заставить их уйти», — сказал Блинкен, комментируя отправку контингента ОДКБ в Казахстан.

Отвечая на это, российский МИД указал в своем Telegram-канале, что глава Госдепа США «в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане».

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности», — также отметило внешнеполитическое ведомство.

Издание Daily Mail, оценивая данную публикацию, написало, что «Россия яростно отреагировала на удар Блинкена по ее войскам в Казахстане». Кроме того, в Daily Mail высказали мнение о том, что присутствие сил РФ в Казахстане добавит еще больше неопределенности в предстоящие переговоры по безопасности между Москвой и Вашингтоном, которые состоятся на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, политолог Лукас Лейрос заявил, что погружение Казахстана в хаос выгодно США и Турции.

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