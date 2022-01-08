Политолог Лукас Лейрос: погружение Казахстана в хаос выгодно США и Турции

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8 января 2022, 17:32 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг Казахстана, Hendrik Schmidt / globallookpress.com

Погружение Казахстана в хаос выгодно Соединенным Штатам и Турции. Соответствующую точку зрения в материале, появившемся в зарубежном сегменте интернета, высказал бразильский политолог Лукас Лейрос.

Анализируя ситуацию в Казахстане, где некоторое время назад вспыхнули массовые беспорядки, эксперт заподозрил «возможность вмешательства извне».

«Похоже, некие иностранные группы воспользовались социальной напряженностью в стране и попытались спровоцировать цветную революцию», — написал Лейрос.

По его мнению, погружение Казахстана в хаос выгодно США и Турции.

«Обе страны чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы обрести влияние на постсоветском пространстве Центральной Азии. Для этого им нужно подорвать авторитет России и Китая в регионе», — отметил политолог.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший командующий ополчением самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков спрогнозировал, что Москва «завязла в Казахстане надолго».

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