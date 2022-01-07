Стрелков: у России появился еще один «фронт», Москва «завязла в Казахстане надолго»

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7 января 2022, 13:42

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация «завязла в Казахстане надолго». Соответствующую точку зрения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» высказал Игорь Стрелков, бывший командир ополчения непризнанной ДНР.

Стрелков, комментируя новость об отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан, где некоторое время назад вспыхнули массовые беспорядки, отметил, что Москва выбрала «вариант активного и своевременного вмешательства» в ситуацию в соседней стране. По словам экс-командира, у РФ «появился еще один "фронт", который будет потреблять ее военные и финансовые ресурсы». Как написал Игорь Стрелков, Россия «завязла в Казахстане надолго, поскольку "фронт" этот на несколько порядков больше, допустим, Закавказского».

Ранее в пятницу сообщалось, что политолог Антон Бредихин озвучил мнение о том, что на территории Казахстана идет «полномасштабная война».

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