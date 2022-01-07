Аргументы Недели В мире 13+

Стрелков: у России появился еще один «фронт», Москва «завязла в Казахстане надолго»

, 13:42

Стрелков: у России появился еще один «фронт», Москва «завязла в Казахстане надолго»
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация «завязла в Казахстане надолго». Соответствующую точку зрения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» высказал Игорь Стрелков, бывший командир ополчения непризнанной ДНР.

Стрелков, комментируя новость об отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан, где некоторое время назад вспыхнули массовые беспорядки, отметил, что Москва выбрала «вариант активного и своевременного вмешательства» в ситуацию в соседней стране. По словам экс-командира, у РФ «появился еще один "фронт", который будет потреблять ее военные и финансовые ресурсы». Как написал Игорь Стрелков, Россия «завязла в Казахстане надолго, поскольку "фронт" этот на несколько порядков больше, допустим, Закавказского».

Ранее в пятницу сообщалось, что политолог Антон Бредихин озвучил мнение о том, что на территории Казахстана идет «полномасштабная война».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Представитель администрации президента Казахстана Абаев: миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях

Представитель администрации президента Казахстана Абаев: миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут участвовать в боевых операциях.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире