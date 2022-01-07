Политолог Бредихин: «Сейчас в Казахстане идет не цветная революция, а полномасштабная война»

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7 января 2022, 08:50 Источник: «ПолитРоссия»

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На территории Казахстана в настоящий момент идет «полномасштабная война». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил политолог Антон Бредихин, возглавляющий Центр этнических и международных исследований.

«Сейчас в Казахстане идет не цветная революция, а полномасштабная война», — отметил эксперт.

Бредихин выразил уверенность в том, что противостояние в стране будет продолжаться еще длительное время.

Массовые акции протеста в Казахстане, вызванные повышением цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории республики введен режим ЧП. В некоторых районах Алма-Аты идут открытые боестолкновения между правительственными силами и вооруженными радикалами.

Накануне сообщалось, что в ходе антитеррористической операции в городе погиб сотрудник местного телеканала.

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