Политолог Бредихин: «Сейчас в Казахстане идет не цветная революция, а полномасштабная война»

На территории Казахстана в настоящий момент идет «полномасштабная война». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил политолог Антон Бредихин, возглавляющий Центр этнических и международных исследований.
«Сейчас в Казахстане идет не цветная революция, а полномасштабная война», — отметил эксперт.
Бредихин выразил уверенность в том, что противостояние в стране будет продолжаться еще длительное время.
Массовые акции протеста в Казахстане, вызванные повышением цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории республики введен режим ЧП. В некоторых районах Алма-Аты идут открытые боестолкновения между правительственными силами и вооруженными радикалами.
Накануне сообщалось, что в ходе антитеррористической операции в городе погиб сотрудник местного телеканала.
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