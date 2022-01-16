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16 января 2022, 15:34 Источник: «ПолитРоссия»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Разрешить Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу — «все равно что приставить нож к горлу России». Соответствующая точка зрения содержится в публикации, размещенной в зарубежном интернет-сегменте.

Сайт Strategic Culture пишет, что РФ права, когда настаивает на нейтралитете соседних государств.

«Речь идет не о посягательстве на чужой суверенитет или создании “сферы влияния”. Речь идет о жизненно важных интересах России, о ее национальной безопасности», — отмечает портал.

В процитированном материале говорится, что победа Евромайдана в 2014 году привела к власти в Киеве «неонацистскую клику, чья ненависть к Москве не знает границ».

«Разрешить такому режиму вступить в НАТО — все равно что приставить нож к горлу России», — указывает Strategic Culture.

Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский эксперт Олег Жданов высказал мнение, согласно которому Соединенные Штаты не позволят проиграть стране в случае ее войны с РФ.

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