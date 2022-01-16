Сайт Sohu назвал «настоящим позором» резкий разворот британского самолета-разведчика, который изначально направлялся к Крыму

Аргументы Недели → В мире 13+

16 января 2022, 14:09 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета появилась публикация, где резкий разворот британского самолета-разведчика, который изначально направлялся к Крымскому полуострову, назван «настоящим позором».

Портал Sohu пишет, что некоторое время назад находящиеся в Крыму российские системы противовоздушной обороны обнаружили над Черным морем британский самолет-шпион RC-135. Машина приближалась к полуострову на стандартной крейсерской скорости. В ходе своего полета RC-135 сделал резкий разворот и направился в прямо противоположном направлении.

«Миссия была прервана на полпути, британский военный самолет вернулся на базу. Это настоящий позор», — отмечает Sohu.

Сайт предположил, что экипаж авиаразведчика испугался подходить к границам России.

«Британские военные вели себя как мелкие воришки, при первом же намеке на угрозу решили сбежать», — говорится в процитированном материале.



Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший израильский разведчик Яков Кедми заявил, что терпение Москвы по отношению к США и НАТО «практически закончилось».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости