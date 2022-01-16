В китайском сегменте интернета появилась публикация, где резкий разворот британского самолета-разведчика, который изначально направлялся к Крымскому полуострову, назван «настоящим позором».
Портал Sohu пишет, что некоторое время назад находящиеся в Крыму российские системы противовоздушной обороны обнаружили над Черным морем британский самолет-шпион RC-135. Машина приближалась к полуострову на стандартной крейсерской скорости. В ходе своего полета RC-135 сделал резкий разворот и направился в прямо противоположном направлении.
«Миссия была прервана на полпути, британский военный самолет вернулся на базу. Это настоящий позор», — отмечает Sohu.
Сайт предположил, что экипаж авиаразведчика испугался подходить к границам России.
«Британские военные вели себя как мелкие воришки, при первом же намеке на угрозу решили сбежать», — говорится в процитированном материале.
Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший израильский разведчик Яков Кедми заявил, что терпение Москвы по отношению к США и НАТО «практически закончилось».
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