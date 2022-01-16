Российский корабль не может покинуть акваторию Батуми с 7 января

Вошедший 7 января в грузинские территориальные воды российский корабль не может покинуть акваторию гавани Батуми из-за шторма. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщило Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.
«На якорную стоянку в акватории батумской гавани 7 января 2022 года встал корабль SGV-Flot (IMO 8033089), плавающий под флагом РФ. На корабле находятся 13 членов экипажа»,- пояснили в ведомстве.
Отмечается, что 14 января служба государственного контроля гавани предупредила членов экипажа об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за шестибалльного шторма и сильного ветра (12-18 м/с) судно потеряло возможность маневрировать и волны стали приближать его к берегу. Однако моряки смогли своими силами приостановить ход.
Уточняется, что судно смогло развернуться в сторону моря и встать на якорь.
Ранее сообщалось, что Турция может заблокировать для кораблей России пролив Босфор, если она примет военно-технические меры против НАТО.
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