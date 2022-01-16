Российский корабль не может покинуть акваторию Батуми с 7 января

Аргументы Недели → В мире 13+

16 января 2022, 13:42 Источник: РИА Новости

море, фото: pixels.com

Вошедший 7 января в грузинские территориальные воды российский корабль не может покинуть акваторию гавани Батуми из-за шторма. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщило Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.

«На якорную стоянку в акватории батумской гавани 7 января 2022 года встал корабль SGV-Flot (IMO 8033089), плавающий под флагом РФ. На корабле находятся 13 членов экипажа»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что 14 января служба государственного контроля гавани предупредила членов экипажа об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за шестибалльного шторма и сильного ветра (12-18 м/с) судно потеряло возможность маневрировать и волны стали приближать его к берегу. Однако моряки смогли своими силами приостановить ход.

Уточняется, что судно смогло развернуться в сторону моря и встать на якорь.

Ранее сообщалось, что Турция может заблокировать для кораблей России пролив Босфор, если она примет военно-технические меры против НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости