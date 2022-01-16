Сайт Avia.pro: Турция может заблокировать для кораблей России Босфор в случае принятия ею военно-технических мер против НАТО

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16 января 2022, 08:08 Источник: Avia.pro

Российский корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Турция может заблокировать для кораблей России пролив Босфор, если она примет военно-технические меры против Североатлантического альянса. Реализация такого сценария допускается в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Как заявил в среду заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, на переговорах с НАТО было обозначено, что у Москвы имеется набор законных военно-технических мер, которые она готова применить в случае угрозы национальной безопасности. Портал Avia.pro пишет, что член альянса Турция может перекрыть для российских кораблей Босфор, если данные меры будут задействованы. К этому Анкару «подстегивают» Соединенные Штаты и Великобритания, отмечает сайт.

Ранее сегодня тот же интернет-ресурс спрогнозировал, что в случае военного столкновения три дивизиона комплексов «Искандер» уничтожат 40-тысячную группировку НАТО в течение тридцати минут.

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