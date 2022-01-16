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Avia.pro: в случае военного столкновения три дивизиона российских «Искандеров» уничтожат 40-тысячную группировку НАТО за полчаса

, 07:37 Источник: Avia.pro

Avia.pro: в случае военного столкновения три дивизиона российских «Искандеров» уничтожат 40-тысячную группировку НАТО за полчаса
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Если произойдет военное столкновение, три дивизиона российских ракетных комплексов «Искандер» уничтожат 40-тысячную группировку Североатлантического альянса за полчаса. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, ссылаясь на размещенные в интернете видео, что РФ направила в сторону украинских границ системы «Искандер». Сайт отмечает, что в случае военного столкновения три дивизиона данных комплексов уничтожат 40-тысячную группировку НАТО в течение тридцати минут. В процитированном материале указывается, что ранее западный блок «угрожал» Москве переброской на Украину «40-тысячной армии».

Как сообщалось накануне, бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что только Россия сдерживает Киев от развязывания полномасштабной войны против непризнанных республик Донбасса.

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