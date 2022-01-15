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Экс-депутат Рады Килинкаров: от развязывания полномасштабной войны против ДНР и ЛНР Украину удерживает только Россия

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Экс-депутат Рады Килинкаров: от развязывания полномасштабной войны против ДНР и ЛНР Украину удерживает только Россия
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

От развязывания полномасштабной войны против самопровозглашенных республик Донбасса Украину удерживает только Российская Федерация. Соответствующую точку зрения озвучил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

По словам экс-парламентария, украинская армия обладает значительным перевесом над Народной милицией ДНР и ЛНР. Россия — «единственный сдерживающий фактор», который не дает Киеву развязать полномасштабную войну против республик, заявил Килинкаров в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».

Ранее в субботу сообщалось, что политолог Юрий Романенко высказал мнение, согласно которому РФ отработала в Казахстане возможное десантирование своих сил на Украину.

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Экс-депутат Рады Килинкаров: от развязывания полномасштабной войны против ДНР и ЛНР Украину удерживает только Россия

Экс-депутат Рады Килинкаров раскрыл, что удерживает Украину от развязывания полномасштабной войны против ДНР и ЛНР

От развязывания полномасштабной войны против республик Донбасса Украину удерживает только Российская Федерация. Соответствующую точку зрения озвучил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

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