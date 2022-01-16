Портал Avia.pro: американский авианосец «Гарри Трумэн» скрылся от российской подлодки с «Калибрами» в Адриатическом море

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16 января 2022, 12:18 Источник: Avia.pro

Авианосец Harry S. Truman, US Navy / globallookpress.com

Авианосец Соединенных Штатов «Гарри Трумэн» скрылся от российской подлодки, вооруженной крылатыми ракетами «Калибр», в Адриатическом море. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что субмарина «Новороссийск» с «Калибрами» «сильно перепугала командование ВМС США своей скрытностью и неожиданным появлением» в районе нахождения авианосца «Гарри Трумэн» в Средиземном море. Портал отмечает, что американцы не могли обнаружить лодку в течение десяти дней.

В процитированном материале указывается, что некоторое время назад корабль скрылся от «Новороссийска» в Адриатическом море. Предполагается, что российская субмарина не может войти незамеченной в данную акваторию.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший израильский разведчик Яков Кедми заявил, что терпение Москвы по отношению к США и НАТО «практически закончилось».

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