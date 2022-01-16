Директор Zukunft Gas Келер сообщил о запуске «Северного потока-2» в 2022 году

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16 января 2022, 11:57 Источник: РЕН ТВ

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что запуск российского газопровода «Северный поток-2» состоится в течение 2022 года.

«Я уверен, что "Северный поток – 2" запустят, и я уверен, что это произойдет в течение этого года. Это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется»,- высказал он.

Келер считает, что после запуска «Северного потока-2» можно будет видеть стабилизацию, а не постоянные колебания цен, которые наблюдались в последние недели. Он утверждает, что европейские партнеры, которые вместе с «Газпромом» участвовали в проекте, очень заинтересованы в долгосрочных отношениях с крупнейшим поставщиком голубого топлива в Европу. По его словам, российская компания не является сторонником высоких цен, потому что они приведут к снижению уровня потребления газа.

«Высокие цены приведут к сокращению потребления газа, потому что высокие цены останавливают промышленное производство … Нам нужно найти ситуацию, которая снизит цены до устойчивого уровня, чтобы потенциал природного газа для ЕС мог быть использован европейским потребителем»,- пояснил собеседник.

Он добавил, что необходимо создать стабильную ситуацию на всех участках европейского рынка, в частности, в Германии, при запуске трубопровода.

«В будущем спрос будет удовлетворен и стратегическая роль природного газа отразится в изменении энергетического баланса в Европе»,- резюмировал эксперт.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко обвинил Германию в желании получить экономическую выгоду от поставок газа по трубопроводу «Северный поток – 2» за счет других стран.

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