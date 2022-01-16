Глава «Нафтогаза» Витренко заявил о намерении Германии заработать на «Северном потоке – 2»

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16 января 2022, 10:58 Источник: FAZ

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко обвинил Германию якобы в желании получить экономическую выгоду от поставок газа по трубопроводу «Северный поток – 2» за счет других стран.

«Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря "Северному потоку — 2" стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран»,- высказал он.

Витренко отметил, что «украинских трубопроводных мощностей достаточно» и они заняты всего на четверть. Топ-менеджер добавил, что европейские компании должны сами решить, каким образом они хотят импортировать газ – через Украину или «Северный поток – 2». Он подтвердил, что Россия выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам голубого топлива в Европу.

Ранее сообщалось, что несколько энергетических компаний заявили Госдепартаменту США, что альтернативы российскому газу при возможном срыве его поставок практически нет.

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