Reuters: несколько энергетических компаний сообщили Госдепу, что альтернативы российскому газу практически нет

Несколько энергетических компаний заявили Госдепартаменту США, что альтернативы российскому газу при возможном срыве его поставок практически нет. Об этом журналистам сообщили осведомленные источники.
Согласно последним данным американских чиновников и двух источников в сфере промышленности, власти США провели переговоры с рядом международных энергетических компаний по планам действий в условиях ЧС, касающихся поставок газа в Европу в том случае, если "конфликт между РФ и Украиной" сорвет доставку топлива.
По словам инсайдеров, Госдеп предупредили о том, что мировые поставки газа ограничены, возможностей заместить большие объемы импорта из Российской Федерации практически нет.
Поступила также информация о том, что власти США пообещали оказать Европе поддержку случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций.
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