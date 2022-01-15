Reuters: несколько энергетических компаний сообщили Госдепу, что альтернативы российскому газу практически нет

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 января 2022, 08:00 Источник: Reuters

Северный поток-2, Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Несколько энергетических компаний заявили Госдепартаменту США, что альтернативы российскому газу при возможном срыве его поставок практически нет. Об этом журналистам сообщили осведомленные источники.

Согласно последним данным американских чиновников и двух источников в сфере промышленности, власти США провели переговоры с рядом международных энергетических компаний по планам действий в условиях ЧС, касающихся поставок газа в Европу в том случае, если "конфликт между РФ и Украиной" сорвет доставку топлива.

По словам инсайдеров, Госдеп предупредили о том, что мировые поставки газа ограничены, возможностей заместить большие объемы импорта из Российской Федерации практически нет.

Поступила также информация о том, что власти США пообещали оказать Европе поддержку случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости