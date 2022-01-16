Шведский депутат Ульссон заявила об ухудшении ситуации с безопасностью в ЕС из-за высоких цен на энергоносители

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16 января 2022, 09:57 Источник: RT

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Депутат шведского парламента Лотта Ульссон заявила, что за последний год ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась. Политик тезисно описала проблему министру обороны страны Петеру Хультквисту.

Ульссон указала на ситуацию с протестами в Белоруссии, а также упомянула действия российских властей, которые, по её мнению, «пытаются диктовать» другим странам условия членства в оборонных союзах. Депутат добавила, что в Евросоюзе установились высокие цены на энергоносители, из-за которых люди «замерзают» и не могут оплатить свои счета за электроэнергию.

«Всё это ведёт к политической и военной нестабильности. Энергетика всегда была важным политическим вопросом с точки зрения политики безопасности, и сейчас это стало ещё очевиднее»,- цитирует слова политика RT.

Она утверждает, что Швеция становится всё более зависимой от внешнего мира в плане энергетической стабильности. Депутат считает, что это повышает уязвимость страны в случае «бойкота или конфликта». Ульссон призвала министра обороны обсудить аспекты шведской энергетики, которые относятся к политике безопасности на фоне изменений во внешнеполитическом положении государства.

Ранее постоянный представитель при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич сообщил, что Россия не получила адекватного ответа от западных стран на предложения по гарантиям безопасности.

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