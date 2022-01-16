Трамп рассказал о лжи американских чиновников про Россию, которая мешала его работе

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ложь американских чиновников усложняла работу его администрации. По его словам, есть «сумасшедшие люди», которые придумывали фейки о России.
«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США»,- высказал он на митинге своих сторонников в Аризоне.
Трамп отметил, что в США есть «некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия"». Бывший глава государства добавил, что такую же технологию использовали против него, когда обвиняли в связях с Москвой.
Ранее Трамп сообщил, что не испытывал проблемы с неуважением со стороны РФ во время своего президентства.
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