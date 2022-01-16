Трамп рассказал о лжи американских чиновников про Россию, которая мешала его работе

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16 января 2022, 08:49 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: Erin Schaff/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ложь американских чиновников усложняла работу его администрации. По его словам, есть «сумасшедшие люди», которые придумывали фейки о России.

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США»,- высказал он на митинге своих сторонников в Аризоне.

Трамп отметил, что в США есть «некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия"». Бывший глава государства добавил, что такую же технологию использовали против него, когда обвиняли в связях с Москвой.

Ранее Трамп сообщил, что не испытывал проблемы с неуважением со стороны РФ во время своего президентства.

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