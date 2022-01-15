Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины и планы в случае агрессии России

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15 января 2022, 21:53 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, фото: Graeme Jennings - Pool via CNP, globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу в ходе телефонного обсудили ситуацию вокруг Украины и меры в случае российской агрессии.

По данным Госдепа, главы американской и европейской дипломатии "обсудили свою тесную координацию бок о бок с союзниками по НАТО в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил России на Украине". Блинкен подчеркнул, что российская агрессия приведет к скоординированным быстрым и серьезным последствиям.

Администрация президента США Джозефа Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай "российского вторжения" на Украину, сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

В последнее время на Западе утверждают, что Россия, возможно, планирует вторжение на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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