Портал Avia.pro: российские военные блокировали колонну США на подступах к базе РФ в сирийском Эль-Камышлы

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15 января 2022, 21:53 Источник: Avia.pro

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные блокировали колонну Соединенных Штатах на подступах к базе РФ в сирийском городе Эль-Камышлы. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что в субботу днем американские силы попытались «устроить провокацию» рядом с российской базой в Эль-Камышлы. Портал отмечает, что на подступах к объекту колонну США заблокировали отечественные военные.

«Данный инцидент свидетельствует о том, что теперь Россия готова жестко реагировать на любые передвижения американских военных в восточной и северной Сирии», — указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, вьетнамский интернет-ресурс Soha проинформировал, что с начала текущего года ВКС РФ нанесли 205 ударов по позициям джихадистов в пустыне центральной Сирии.

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