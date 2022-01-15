Soha: с начала 2022 года ВКС России нанесли 205 ударов по позициям джихадистов в пустыне центральной Сирии

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15 января 2022, 09:24

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

С начала текущего года ВКС Российской Федерации нанесли 205 ударов по позициям джихадистов в пустыне центральной Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном во вьетнамском интернет-сегменте.

«С начала 2022 года российские войска нанесли 205 авиаударов по позициям террористов в пустыне центральной Сирии. Этот регион считается местом, где террористы хранят технику, припасы и прячутся», — пишет портал Soha.

Вьетнамский ресурс отмечает, что боевики ИГ (запрещенная в России террористическая организация) получают в центральной части арабской республики «тяжелые удары» от сил, подконтрольных Дамаску, и их союзников.

Ранее сегодня сайт Avia.pro допустил, что в ответ на поддержку Вашингтоном Украины, борющейся с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, Москва может начать зачищать сирийскую территорию от проамериканских формирований.

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