Avia.pro: в ответ на поддержку США Украины, борющейся с ДНР и ЛНР, Россия может начать зачищать Сирию от проамериканских сил

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15 января 2022, 07:58 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В ответ на поддержку Соединенными Штатами Украины, борющейся с непризнанными республиками Донбасса, Россия может начать зачищать Сирию от проамериканских сил. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «незадолго до конца прошлого года российская сторона уже заявляла о готовности начать масштабное освобождение Сирии». Сай т отмечает, что в ответ на поддержку американцами Киева, борющегося с ДНР и ЛНР, Москва может приступить к зачистке территории арабской республики от формирований, которым помогает Вашингтон. Данный сценарий в процитированном материале назван «закономерным».

Ранее в субботу тот же интернет-ресурс высказал версию, согласно которой в случае наступления в Донбассе украинская армия может нанести основной удар по центральным районам ДНР и ЛНР.

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