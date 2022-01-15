Avia.pro: в случае наступления в Донбассе армия Украины может нанести основной удар по центральным районам ДНР и ЛНР

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15 января 2022, 07:35 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае проведения наступательной операции на территории Донбасса Вооруженные силы Украины могут нанести основной удар по центральным районам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такая версия высказана в публикации, размещенной на страницах интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что в ходе полетов американских разведывательных самолетов на востоке Украины «мониторингу подвергается центральная часть ДНР и ЛНР». Именно по данным районам могут нанести основной удар ВСУ, если пойдут в наступление, отмечает сайт. Авторы ресурса предположили, что операция киевских войск начнется «в течение ближайших нескольких месяцев или даже недель».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко озвучил мнение, согласно которому украинские власти от вооруженного конфликта с Россией удерживает только «дикий страх».

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