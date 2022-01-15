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В Нур-Султане с домов по проспекту Назарбаева сняли все таблички с его названием

, 18:56 Источник: Свободная пресса

В Нур-Султане с домов по проспекту Назарбаева сняли все таблички с его названием
Нурсултан Назарбаев, фото: akorda. kz, globallookpress.com

В столице Казахстана Нур-Султане с домов по проспекту Назарбаева сняли все таблички с названием улицы. Об этом сообщил корреспондент газеты «Московский комсомолец». Проспект был назван в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2017 году.

До революции 1917 года он назывался улицей Лепсинской, а при советской власти — улицей Фурманова,- сообщает «Свободная пресса». Город Астана был переименован в марте 2019 года был в Нур-Султан.

В Казахстане сейчас проводится сбор подписей под петицией о переименовании Нур-Султана обратно в Астану. Авторы петиции также хотят, чтобы улицы имени Назарбаева были переименованы и получили нейтральные названия.

Протесты и погромы в Казахстане начались 2 января. Президент Казахстана Токаев попросил ввести в республику миротворцев ОДКБ. После пребывания в республике несколько дней они покидают страну.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в республике, он не покидал страну.

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